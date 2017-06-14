Яровая представила вариант присяги для получения гражданства России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила свой вариант присяги для лиц, получающих российское гражданство, сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Его слова приводит РИА Новости в среду, 14 июня.

«ЛДПР представила свой вариант проекта присяги, Яровая — свой вариант. Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать», — сказал Емельянов.

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«Я, …, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветания России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации», — значится в проекте клятвы, подготовленный Яровой.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать приносить присягу или клятву на верность тех, кто вступает в гражданство России. В тот же день в Госдуме анонсировали создание рабочей группы для подготовки текста клятвы или присяги.

Свои проекты уже представили лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов. Все поступившие варианты обсудят на расширенном заседании группы 15 июня, отмечает агентство.