Путину предложили выдавать паспорта подросткам после присяги Отечеству

Президенту России Владимиру Путину направили письмо из Национального родительского комитета с предложением ввести присягу на верность Отечеству для подростков, перед выдачей им паспортов по достижению 14-летнего возраста, передает RT.

«Принятие присяги гражданина Российской Федерации будет нести важную функцию — способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и повышению гражданской ответственности нашей молодежи», — говорится в письме главы комитета Ирины Волынец Путину.

По мнению Волынец, выдача паспорта должна стать торжественным событием, сравнимым с воинской присягой, заключением брака или получением диплома. Для этого в паспортных столах должны оборудовать специальные помещения, украшенные официальными символами страны: флагом и гербом.

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Кроме обещания соблюдать законы, российских подростков собираются обязать чтить традиции и историю страны. Для укрепления чувства общности присягу предлагают сделать групповой, отмечается в письме.

Согласно действующему законодательству (статья 11 закона «О гражданстве»), получение паспорта РФ по достижению лицами 14-летнего возраста не является моментом получения гражданства, так все они уже приобрели его по рождению.

Ранее, 6 июня, президент России Владимир Путин предложил законодателям «подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны».

Идею поддержали лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский. Они представили свои варианты присяги. Еще один подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 15 июня эти тексты будут рассмотрены на заседании специально созданной рабочей группы нижней палаты парламента.