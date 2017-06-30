В Госдуме показали предварительный текст присяги на получение гражданства РФ

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов представил предварительный текст присяги, произносимой перед получением гражданства России. Его цитирует РИА Новости.

«Я [ФИО], добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — поделился Емельянов.

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Отмечается, что основой для текста послужил вариант, написанный главой комитета Павлом Крашенинниковым.

Предварительную версию присяги планируется отправить на согласование лидерам думских фракций. Если она получит одобрение, ее внесут на рассмотрение в Госдуму. Вместе с этим будут проводиться социологические опросы россиян с целью узнать, что они думают о таком тексте.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке текста присяги для вступающих в российское гражданство получила 93 варианта текста клятвы. В итоге из всех вариантов было отобрано 10 самых торжественных и в то же время лаконичных.