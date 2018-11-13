Чернокожий украинец покинул США и стал россиянином

Центровой московского ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Указ о предоставлении гражданства баскетболисту был подписан президентом страны Владимиром Путиным. «В ближайшее время Джоэл завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ», — говорится в сообщении.

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Боломбой, в свою очередь, отметил, что он «горд стать частью великой страны». «Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом», — пообещал баскетболист.

Боломбой также имеет украинский и американский паспорта. Он родился в Донецке. Мать баскетболиста — русская, отец — конголезец. Баскетболист провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте. К ЦСКА он присоединился в августе. Тогда же началась процедура оформления российского гражданства.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в августе заявил, что команда будет рада видеть его в своих рядах.

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