Чернокожий украинец покинул США ради ЦСКА и нащупал русские корни

Украинский баскетболист Джоэл Боломбой присоединился к московскому ЦСКА и приступил к оформлению российского паспорта. Об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

«С детства я мечтал играть в НБА либо в великой команде ЦСКА — из-за истории моей семьи. Наконец мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни», — отметил Боломбой.

Сезон-2017/2018 Боломбой провел в составе американского клуба «Висконсин Херд». На драфте в 2016 году он был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» под 56-м номером.

«Он станет полезным игроком не только для ЦСКА, но и, надеюсь, для сборной России. Джоэл – спортсмен высокого уровня, обладающий большим потенциалом. Уверен, что он сумеет порадовать всех любителей баскетбола в нашей стране», — уверен статс-секретарь компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

Баскетболист провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте. Он родился в Донецке. Мать баскетболиста — русская, отец — конголезец. Помимо американского, Боломбой также является обладателем украинского паспорта.

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