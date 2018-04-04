Бывшего баскетболиста сборной России задержали за миллионные хищения

В Черногории задержали бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, обвиненного в хищении 44 миллионов рублей. Об этом сообщает Nezavisne.com.

Бывшего игрока сборной России задержали в Херцег-Нови и доставили в Высший суд в Подгорице. В настоящий момент решается вопрос о выдаче бывшего баскетболиста российским властям.

Домани обвиняется в присвоении 44 миллионов из средств РФБ. Уголовное дело о хищении было заведено еще в декабре 2015 года. В декабре 2016 года сам Домани после обвинений обращался с открытым письмом к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, где выступал с обвинениями в адрес руководства РФБ в использовании следственных органов как рычага давления.

Домани — двукратный серебряный призер чемпионата мира в составе сборной России (в 1994 и 1998 годах).

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