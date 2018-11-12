«Американцев» назвали ненужными сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд отрицательно отнесся к вызову в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец, образно говоря. У нас страна — не обхватишь, у нас столько талантов искать надо, работать. Это лишний раз говорит о том, что наши чиновники не хотят работать. Хотят нахаляву получать бабки, что они хорошо и грамотно делают», — заявил Рейнгольд.

Ветеран «Спартака» высказался также о мастерстве натурализованного бразильца. «Ари — нападающий, иногда забивает. У нас же как: забил мяч – звезда, два раза попал по мячу — двойная звезда. Ну если каждого награждать призом — ты будешь играть в сборной. Что в сборной забыл Константин Рауш? Я смотрю на его слезы на глазах, я не хочу этого парня обидеть. Но слезы, какой он игрок сборной? Это как нужно не понимать футбол, чтобы его приглашать в сборную?», — добавил он.

12 ноября сборная России объявила о вызове в команду Ари. Бразильский футболист получил российский паспорт в июле 2018 года. До этого нападающий неоднократно заявлял о желании выступать в составе сборной России.

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