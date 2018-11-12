В сборной России появился еще один бразилец

Форвард «Краснодара» Ари получил вызов в сборную России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

32-летний бразилец уже прибыл в расположение сборной. Таким образом, он стал третьим выходцем из Бразилии в российской команде. До него в национальную сборную призывались голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Последний не поможет команде Станислава Черчесова в ближайших матчах из-за травмы.

В ноябре россиянам предстоят два матча: 15 ноября они проведут товарищескую игру с Германией, а 20 ноября сыграют со шведами в рамках Лиги наций.

Ари получил российский паспорт в июле текущего года. Форвард не скрывал желания выступить в составе сборной России. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Ари забил шесть мячей в восьми матчах за «Краснодар».

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