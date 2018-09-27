Ставший россиянином бразилец собрался в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал получение российского гражданства и отметил, что готов к выступлениям за национальную команду. Интервью с форвардом опубликовано на официальном сайте «Краснодара».

«После того как я получил российский паспорт, у меня получилось еще больше желания выступать за сборную России. Хотя сейчас стараюсь сосредоточиться на выступлениях за клуб. Если я буду приносить пользу "Краснодару", то это оценит и тренерский штаб сборной», — сказал Ари.

26 июля стало известно, что 32-летний форвард получил российское гражданство. Футболист подал документы на оформление паспорта еще в 2015-м.

В общей сложности, Ари выступает в чемпионате России восемь лет. В 2010 году бразилец перешел в московский «Спартак». С 2013-го форвард — игрок «Краснодара». Тем не менее он провел два сезона в аренде у московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» бразилец стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.

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