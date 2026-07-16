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20:12, 16 июля 2026Ценности

61-летняя супермодель вышла замуж в полупрозрачном платье

Супермодель Поризкова в откровенном платье вышла замуж за сценариста Гринштейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aulinaporizkov / @voguemagazine / @gabesachs

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова вышла замуж в откровенном платье. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя манекенщица связала себя узами брака с 63-летним сценаристом «Друзей» Джеффом Гринштейном. Так, для церемонии Поризкова выбрала полупрозрачное серо-лиловое платье марки House of Gilles, оформленное глубоким декольте. При этом она подобрала к нему серебристые открытые босоножки и длинную белую фату.

По данным Vogue, свадьба состоялась в Италии на вилле Креспи в Орта-Сан-Джулио. На торжестве присутствовали только родные и близкие пары.

В августе прошлого года Паулина Поризкова показала видео без фильтров и раскрыла отношение к возрасту. «Знаете, этот эффектно нелестный ракурс, когда смотришь вниз в телефон и случайно снимаешь себя. Я люблю свой возраст. Сейчас я самая счастливая, чем когда-либо. Я бы не променяла этот возраст на какой-либо другой», — заявила манекенщица.

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