16:03, 7 августа 2025Ценности

60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

60-летняя супермодель Паулина Поризкова показала лицо без макияжа и фильтров
Мария Винар

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала видео без фильтров со словами «люблю свой возраст». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру и продемонстрировала внешность без макияжа. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют морщины.

«Знаете, этот эффектно нелестный ракурс, когда смотришь вниз в телефон и случайно снимаешь себя. (...). Я люблю свой возраст. Сейчас я самая счастливая, чем когда-либо. Я бы не променяла этот возраст на какой-либо другой», — отметила знаменитость.

В июле Паулина Поризкова опубликовала откровенные фото и высказалась о старении. Тогда супермодель попозировала на одном снимке в белом бикини, а на другом — предстала в нижнем белье телесного цвета.

