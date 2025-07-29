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10:44, 29 июля 2025Ценности

60-летняя супермодель показала откровенные фото и высказалась о старении

60-летняя супермодель Паулина Поризкова показала фото в бикини и нижнем белье
Мария Винар

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала откровенные фото и высказалась о старении. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На первом снимке 60-летняя манекенщица предстала в белом бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими бежевыми завязками на талии. На другом кадре Поризкова запечатлела себя в зеркале в нижнем белье телесного цвета и продемонстрировала на камеру недостатки своей фигуры, в частности целлюлит и неровности кожи.

«В 60 лет иногда здорово питаюсь, а иногда нет. В 60 лет иногда тренируюсь, а иногда нет. В 60 лет делаю правильные вещи, а затем делаю неправильные снова и снова. В 60 лет изучаю то, что работает, а что нет. Красота в 60 в том, что я сейчас понимаю важность в уроке, а не в сдаче экзамена», — отметила знаменитость.

Ранее стало известно, что Паулина Поризкова выйдет замуж. Ее избранником стал 62-летний сценарист и режиссер Джефф Гринштейн.

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