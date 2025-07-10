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20:26, 10 июля 2025Ценности

60-летняя супермодель Паулина Поризкова выйдет замуж

60-летняя супермодель Паулина Поризкова выйдет замуж
Екатерина Ештокина

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

60-летняя манекенщица разместила ролик, на котором предстала, сидя в салоне автомобиля со своим избранником, 62-летним сценаристом и режиссером Джеффом Гринштейном.

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При этом знаменитость продемонстрировала ладонь с широким кольцом серебряного цвета на безымянном пальце. «Он спросил», — подписала ролик модель.

В мае Поризкова показала лицо без макияжа. Звезда приняла участие в съемках, посвященных 50-летию бренда Zara.

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