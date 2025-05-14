60-летняя супермодель показала лицо без макияжа

60-летняя супермодель Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на видео

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на видео. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

60-летняя манекенщица приняла участие в съемках, посвященных 50-летию бренда Zara. Она запечатлела процесс подготовки к данному событию, представ на кадрах в гримерной в черном топе и брюках. При этом знаменитости еще не сделали прическу и не нанесли макияж, и она продемонстрировала естественную внешность.

Известно, что в указанной рекламной кампании приняли участие 50 знаменитостей. В их числе — Синди Кроуфорд, Ирина Шейк, Эмбер Валлетта, Сальма Хайек, Джейн Фонда и Майли Сайрус.

В апреле Паулина Поризкова также показала фигуру в белом бикини.

