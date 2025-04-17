60-летняя супермодель показала фигуру в бикини

60-летняя супермодель Паулина Поризкова показала фигуру в белом бикини

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру в купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

60-летняя манекенщица предстала перед камерой, стоя у оконного проема. Она позировала в крошечном белом бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

В подписи знаменитость указала, что изменилось в ее жизни к 60 годам. Так, в том числе она набрала 4,5 килограмма и стала неприязненно относится к мужчинам, которые встречаются с девушками значительно их моложе.

Ранее в апреле 51-летняя американская топ-модель и актриса Молли Симс снялась в бикини на отдыхе в Мексике.