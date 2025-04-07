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04:00, 7 апреля 2025Ценности

51-летняя топ-модель показала фото в бикини

51-летняя топ-модель Молли Симс снялась в бикини на отдыхе в Мексике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mollybsims

Американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 999 тысяч подписчиков.

51-летняя манекенщица снялась во время семейного отдыха в городе Кабо Сан Лукас, Мексика. На одном из фото она позировала в полный рост у каменной стены. Знаменитость надела вязаное бикини, которое состояло из темно-красного топа на бретелях и коричневых трусов с заниженной талией.

Симс распустила волосы и дополнила образ широкополой бежевой шляпой, золотистой цепочкой с кулоном и солнцезащитными очками.

В декабре 2024 года 60-летняя австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась без штанов для журнала.

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