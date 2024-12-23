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01:00, 23 декабря 2024Ценности

60-летняя топ-модель снялась без штанов для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Simon Upton / Elbazin

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась без штанов для журнала Elbazin. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя манекенщица предстала на одном из фото, прогуливаясь по пляжу в свитере крупной вязки и трусах. При этом она распустила волосы и отказалась от обуви. В то же время знаменитость позировала без бюстгальтера в прозрачном платье-сетке длины мини, повернувшись спиной к камере.

Также в рамках съемки модель надела черный кроп-топ с глубоким декольте, обнажавшим часть груди, в сочетании с макси-юбкой в тон. Известно, что автором кадров выступил фэшн-фотограф Саймон Аптон.

В октябре Эль Макферсон также показала откровенное архивное фото.

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