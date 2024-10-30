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11:47, 31 октября 2024Ценности

60-летняя топ-модель показала фото с обнаженной грудью

Фото: Robert Huntzinger / Sports Illustrated / Getty Images

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон показала откровенное архивное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке манекенщица позировала в асимметричном слитном купальнике, который обнажал ее грудь. Также знаменитость надела широкие браслеты на запястья и сдвинула на лоб очки для плавания.

При этом в подписи она рассказала про свою новую автобиографию под названием «Эль». «Мне говорили и писали, что моя книга вышла настоящей, жесткой и смелой. И я рада, потому что хотела, чтобы она была осязаемой», — заявила модель.

В январе Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты.

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      Карина Черных
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