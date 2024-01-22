59-летняя модель раскрыла секрет красоты

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты в рамках телешоу Sunrise, которое доступно на YouTube.

59-летняя манекенщица, во время рассвета модельной карьеры носившая прозвище The Body (Тело) из-за привлекательной внешности, отметила, что в данный момент ее способы поддерживать здоровье стали более естественными. «Я стараюсь окружать себя любовью, смехом, водой и солнечным светом», — заявила знаменитость.

В то же время она рассказала, что предпочитает праздничные бисквитные торты с кремом.

Ранее в январе Эль Макферсон снялась в откровенном наряде для швейцарской версии журнала Schön!. Она предстала перед камерой, сидя у зеркала в облегающем розовом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.