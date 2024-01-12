59-летняя модель снялась в платье с откровенным декольте для журнала

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась в откровенном наряде для швейцарской версии журнала Schön!. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя у зеркала в облегающем розовом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Так, одежда подчеркивала ее стройную фигуру и обнажала часть груди. При этом знаменитость натягивала руками шнурки от четырехколесных роликов, которые обула.

Кроме того, она позировала в объемной кожаной куртке черного цвета, украшенной стразами, и солнцезащитных очках. Автором съемки выступила известный немецкий фотограф, режиссер и модель Эллен фон Унверт.

В ноябре 2023 года Эль Макферсон также снялась в откровенных образах для журнала Harper's Bazaar Spain. Так, на одном снимке манекенщица позировала в купальнике с вырезами на талии. Кроме того, знаменитость примерила прозрачное платье.