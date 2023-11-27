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07:30, 27 ноября 2023Ценности

59-летняя модель снялась в купальнике для журнала

Изображение: обложка журнала Harper’s Bazaar

Австралийская топ-модель Эль Макферсон снялась в откровенных образах для журнала Harper's Bazaar Spain. Соответствующие фото появились на сайте издания.

Так, на одном снимке 59-летняя манекенщица предстала перед камерой в купальнике с вырезами на талии, оформленными золотистой окантовкой. Кроме того, знаменитость примерила прозрачное платье, украшенное множеством сияющих страз черного цвета. Вдобавок для обложки глянца она попозировала в юбке длины мини с пайетками и сером джемпере.

В беседе с журналистами Макферсон призналась, что никогда не хотела быть моделью. «Я хотела изучать право и иметь стабильную работу, на которой у меня был бы достаточный доход», — пожаловалась она.

Также собеседница издания заявила, что для работы в данной индустрии ее тело обладало необычными пропорциями. «Я была как амазонка. У меня были широкие плечи от плавания и узкие бедра: рост 180 сантиметров и грудь 90. Это было ненормально. Я была намного выше и спортивнее большинства девушек», — отметила звезда.

В декабре 2022 года Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты. По ее словам, она каждый день практикует дыхательные упражнения и медитации.

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      Мария Винар
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