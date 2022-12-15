58-летняя модель снялась в купальнике и раскрыла секрет своей красоты

Модель Эль Макферсон снялась в черном купальнике и рассказала о ежедневных медитациях

Австралийская топ-модель Эль Макферсон снялась в откровенном образе и раскрыла секрет своей красоты. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица разместила видеоролик, на котором она позирует у белой стены в раздельном купальнике черного цвета, плавки которого оформлены завязками. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и серый вязаный свитер.

В описании к публикации знаменитость рассказала, что она каждый день практикует дыхательные упражнения и медитации. «Моя ежедневная практика включает в себя утреннюю медитацию в течение 25 минут под руководством учителя, либо самостоятельно. Я каждую минуту стараюсь жить в постоянном потоке медитативной связи», — подписала женщина видео.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид Макферсон, отметив, что она находится в отличной форме. «Выглядишь по-прежнему потрясающе», «Ты великолепна! Не обращай внимания на то, что другие люди говорят о тебе», «Она икона для женщин своего возраста», «Нестареющая красота», «Невероятное тело», — высказывались они.

В ноябре супермодель Синди Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднеется кружевное нижнее белье. Кроме того, она примерила длинную юбку и пиджак на голое тело.