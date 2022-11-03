Синди Кроуфорд снялась в белье для журнала и раскрыла способ борьбы со стрессом

Модель Синди Кроуфорд снялась для Haute Living и наняла тренера для планирования времени

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. Соотвествующие снимки и интервью публикует издание Daily Mail.

На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднеется кружевное нижнее белье. Кроме того, она примерила длинную юбку и пиджак на голое тело.

В интервью Daily Mail манекенщица рассказала, что в этом году она наняла тренера, который помогает ей следить за своим графиком и душевным состоянием. По ее словам, каждый день она составляет список дел, но когда что-то идет не плану, она начинает нервничать. По этой причине Кроуфорд взяла на работу специалиста, чтобы тот научил ее разделять рабочие процессы от личной жизни.

«Допустим, я заканчиваю тренировку в 9:30, а встреча по работе назначена на 10 утра. Так, у меня есть полчаса, чтобы принять душ и собраться, — объяснила она. — Но, например, мой муж хочет со мной поговорить. В этот момент я смотрю на часы. После этого я говорю ему, что на разговор у меня есть три минуты. Но он раздражается, или я начинаю испытывать стресс от осознания того, что теперь у меня не будет времени на макияж».

В октябре Кроуфорд в платье с разрезом до талии появилась на обложке польского журнала Vogue. На размещенном черно-белом кадре звезда позирует в полный рост боком к камере. Она одета в черное платье с объемными рукавами, глубоким декольте и длинным подолом с разрезом до талии. Также на фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.