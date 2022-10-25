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13:02, 25 октября 2022Ценности

Синди Кроуфорд без белья и в платье с разрезом до талии попала на обложку Vogue

Модель Синди Кроуфорд в платье с разрезом до талии появилась на обложке польского Vogue

Фото: @vogue.polska

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд стала героиней обложки ноябрьского выпуска польской версии журнала Vogue. Ее новые фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом кадре 56-летняя знаменитость позирует в полный рост боком к камере. Она одета в черное платье с объемными рукавами, глубоким декольте и длинным подолом с разрезом до талии. Также на фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.

«В эпоху социальных сетей можно очень быстро сделать себе имя, но закрепиться с ним на вершине надолго очень сложно. Там остаются лишь те, у кого есть полное понимание себя или своей миссии. Синди Кроуфорд сумела попасть на алтарь икон моды, и, кажется, ничто не способно сбросить ее с пьедестала», — высказалась главный редактор польского подразделения журнала Ина Лекевич.

Отмечается, что автором снимка стала фотограф Паола Кудаки, стилистом выступил Патрик Маки, а мастером по укладке — Кевин Райан.

В сентябре манекенщица и актриса Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, снялась топлес для журнала Flaunt. На фото 21-летняя знаменитость позировала на фоне высокого деревянного забора, кактуса и агавы, прикрыв вязаным платьем тело. При этом видно, что из бельевого комплекта на ней — только трусы черного цвета.

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Карина Черных
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