21-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для журнала

Супермодель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для журнала Flaunt

Американская манекенщица и актриса Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, снялась топлес для журнала Flaunt. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

На размещенном фото 21-летняя знаменитость позирует на фоне высокого деревянного забора, кактуса и агавы (растение с толстыми листьями, относящиеся к роду суккулентных — прим. Ленты.ру), прикрыв вязаным платьем тело. При этом на кадре видно, что из бельевого комплекта на ней надеты только трусы черного цвета.

Кроме того, на другом снимке Гербер также была запечатлена без бюстгальтера, лежа на кровати в атласных шортах, из-под которых виднелись лямки от нижнего белья.

В апреле модель Кайя Гербер показала способ носить один трендовый предмет гардероба. Так, знаменитость вышла на улицы Лос-Анджелеса в компании своего друга, актера Остина Батлера. Папарацци запечатлели ее в черном пуловере с V-образным вырезом и коричневых брюках-палаццо.