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Дочь Синди Кроуфорд вышла на улицу в самых модных штанах сезона

Супермодель и дочь Синди Кроуфорд показала способ носить трендовые брюки-палаццо

Фото: RMBI / BACKGRID / Legion-media.ru

Американская манекенщица и актриса Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, показала способ носить трендовые в текущем сезоне штаны-палаццо (свободные женские брюки, расширяющиеся от бедра, как правило, с высокой посадкой на талии — прим. «Ленты.ру»). Соответствующие фотографии появились на сайте Who What Wear.

Знаменитость вышла на улицы Лос-Анджелеса в компании своего друга, актера Остина Батлера. Ее запечатлели в черном пуловере с V-образным вырезом и коричневых брюках-палаццо. Кроме того, она дополнила образ черными мокасинами, серым клатчем и солнцезащитными очками.

Фото: RMBI / BACKGRID / Legion-media.ru

Журналисты подчеркнули, что данная разновидность брюк является самой модной в весеннем сезоне. Упомянутые штаны, по мнению экспертов, представляют собой идеальное сочетание удобства и стиля.

Согласно материалу, в подобных мешковатых штанах, помимо Кайи Гербер, появлялось на публике множество звезд. Например, отмечается, что актрисы Эль Фаннинг, Дженнифер Лопес и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон променяли зауженные джинсы на свободные модели.

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Татьяна Карпова
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