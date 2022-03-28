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Джулия Фокс вышла на улицу в откровенном наряде с «перчатками для мытья посуды»

Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в откровенном наряде с «перчатками для мытья посуды»

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса и бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в откровенном наряде с «перчатками для мытья посуды». Соответствующие фотографии появились на сайте PageSix.

Знаменитость вышла на улицы города в самодельном наряде, который представлял собой мини-юбку и топ, обнажающий нижнюю часть ее груди. Известно, что Фокс смастерила его из белой мужской майки бренда Hanes, разрезав изделие ножницами на две части. Кроме того, актриса дополнила образ черными лакированными ботфортами на каблуке и латексными перчатками с раструбами длиной выше локтя. Журналисты PageSix, оценивая внешний вид Фокс, иронично предположили, что звезда появилась на публике в перчатках для мытья посуды.

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Актриса поделилась обучающим видео по созданию данного наряда в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Мне очень нравится видеть, как вы, ребята, тоже пробуете делать все это дома! Это действительно придает мне жизни. Я чувствую любовь и поддержку и буду продолжать придумывать для вас наряды», — обратилась Фокс к фанатам, которые пользуются ее лайфхаками.

Ранее в марте Джулия Фокс вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном самодельном костюме в стиле 90-х годов и раскрыла поклонникам секрет его создания. Речь идет о комплекте, состоящем из заниженных голубых джинсов с обрезанным поясом, а также узкого топа-бандо, сшитого из верхней части этих брюк.

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Алина Гостева
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