Джулия Фокс сшила откровенный наряд своими руками и вышла в нем на улицы города

Актриса Джулия Фокс показала обучающий ролик по созданию откровенного наряда в стиле 90-х

Американская актриса и бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном самодельном костюме в стиле 90-х годов и раскрыла поклонникам секрет его создания. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о комплекте, состоящем из заниженных голубых джинсов с обрезанным поясом, а также узкого топа-бандо, сшитого из верхней части этих брюк. Свой наряд 32-летняя Фокс дополнила остроносыми сапогами Alexander Wang стоимостью 950 долларов (около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу), а также дизайнерской сумкой в виде связанных между собой штанин за 595 долларов (более 60 тысяч рублей). Как отмечает издание, подобные наряды имели широкую популярность в 1990-х и 2000-х годах: например, в конце прошлого века для съемок видеоклипа на песню Heartbreaker аналогичные вещи надела исполнительница Мэрайя Кэри.

В своем Instagram-аккаунте Джулия Фокс показала обучающий ролик по созданию образа, в котором ее запечатлели в городе. Она призналась, что сделала его своими руками и не была уверена в успехе. «То, что я отрезала [от джинсов], я использовала для бандо. Этот милый наряд очень прост в изготовлении, и теперь, когда латекс вроде как вышел из моды, все, что у меня осталось — это деним», — сообщила актриса.

В феврале стало известно, что одежда с низкой посадкой, которая была особенно популярна в 2000-х годах, вернулась в моду в нынешнем сезоне. Направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. Звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.