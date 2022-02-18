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Джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду

Одежда с низкой посадкой из 2000-х годов стала актуальной среди знаменитостей в 2022 году

Фото: Shutterstock

Одежда с низкой посадкой, которая была особенно популярна в 2000-х годах, вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. В частности, звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.

Так, например, беременная певица Рианна регулярно демонстрирует округлившийся живот, гуляя по улицам Нью-Йорка в кроп-топах и джинсах на бедрах. В аналогичных кожаных брюках папарацци запечатлели актрису Джулию Фокс на показе бренда Kenzo в Париже, где она появилась в качестве гостьи с бывшим возлюбленным, рэпером Канье Уэстом.

Телезвезда Ким Кардашьян, в свою очередь, опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram, на которых она позирует в черных джинсах прямого кроя с низкой посадкой и боди с глубоким декольте того же цвета. При этом супермодель Белла Хадид вышла на прогулку с друзьями в Майами в леопардовом бикини и мини-юбке с заниженной талией.

Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.

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Майя Пономаренко
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