Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство

Агент парагвайского полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд рассказал, что его клиент задумался над получением российского гражданства. Слова Апплеярда приводит Sport24.

«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренсо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», — заявил агент.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году. Хавбек провел в составе сборной Парагвая два товарищеских матча и не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге в случае смены гражданства.

26 июля российский паспорт получил бразильский нападающий Ари, выступающий за «Краснодар». Он стал четвертым бразильцем, получившим российское гражданство: до него это сделали защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Динамо» Жоазиньо и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.

Кроме того, российские паспорта есть у немецких футболистов Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлекал обоих игроков в состав команды, но они не попали в итоговую заявку на чемпионат мира-2018.

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