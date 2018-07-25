Бразилец из сборной России оценил чемпионат мира

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в интервью клубному YouTube-каналу поделился впечатлениями от чемпионата мира 2018 года.

«Все было великолепно, замечательно. Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира», — сказал Фернандес.

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Защитник отметил, что все еще думает о турнире. «Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ. Переключаться, направлять всю свою энергетику на чемпионат страны», — добавил он.

На чемпионате мира в России Фернандес провел все пять поединков в составе команды. На счету натурализованного бразильца гол в дополнительное время четвертьфинального матча против сборной Хорватии. Этот гол позволил россиянам довести игру до серии пенальти, где победу одержали хорваты.

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. Летом 2016-го бразилец получил российское гражданство.

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