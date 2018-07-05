Бразильца из сборной России захотел купить испанский клуб

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов футбольного клуба «Валенсия», выступающего в испанской Примере. Об этом сообщает Cadena Ser.

«Валенсия» ищет усиление на позицию правого защитника для выступления в Лиге чемпионов, куда «летучие мыши» пробились впервые за три года. Руководство клуба пока не связывалось с агентами футболиста. В «Валенсии» опасаются, что Фернандес не сможет вписаться в тактические схемы команды. Представители испанского клуба планируют просмотреть футболиста в матче 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

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В 2017 году Фернандес получил российский паспорт. Первый неофициальный матч за сборную России он провел в сентябре прошлого года. Сборная выиграла у московского «Динамо» (3:0), защитник забил гол.

На чемпионате мира-2018 в трех из четырех матчей сборной России Фернандес выходил на поле с первых минут. В игре с Уругваем после удаления защитника Игоря Смольникова на 38-й минуте бразилец сменил в составе полузащитника Дениса Черышева. На мундиале Фернандес отдал одну результативную передачу. Портал transfermakt.de оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Бразилец подписал контракт с московским ЦСКА в мае 2012 года. В июне 2017-го пресс-служба клуба сообщила о продлении соглашения до 2022 года. В составе команды он трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок России.

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