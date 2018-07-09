Защитник сборной России заинтересовал «Интер»

Защитник сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов клуба итальянской серии A «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, миланский клуб рассчитывает усилить оборону футболистом сборной Хорватии Шиме Врсалько. Если подписать хорвата не удастся, в качестве альтернативы рассматривается 27-летний Фернандес.

На чемпионате мира в России Фернандес провел все пять поединков в составе команды Станислава Черчесова. На счету натурализованного бразильца гол в дополнительное время четвертьфинального матча против сборной Хорватии. Мяч позволил россиянам довести игру до серии пенальти, где победу праздновали хорваты.

Фернандес выступает в составе московского ЦСКА с лета 2012 года. В 151 матче за армейский клуб бразилец забил один гол. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной России в 16 миллионов евро.

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