«Челси» выиграл борьбу за футболиста сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин станет первым приобретением лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, английский клуб занимает лидирующую позицию в борьбе за 22-летнего хавбека. Представители команды уже встречались с агентом Головина. ЦСКА планирует выручить за футболиста около 30 миллионов евро, и «Челси» готов предложить сумму, близкую к заявленной. Сообщается, что англичане могут отдать Головина в аренду ЦСКА после сделки, чтобы тот имел игровую практику.

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26 июня туринский «Ювентус» объявил о временной приостановке переговоров по Головину. Итальянцы предложили за хавбека 20 миллионов евро и 10 процентов от суммы последующей перепродажи игрока. Московский клуб эти условия не устроили.

15 июня Marca сообщила, что Головин попал в сферу интересов «Барселоны». Скауты каталонцев должны будут просмотреть футболиста в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Руководство «Барселоны» начнет переговоры с ЦСКА, если ценник на хавбека не превысит 30 миллионов евро.

Головиным также интересовались английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и французский «Монако».

Головин защищает цвета армейцев с 2014 года. В сезоне-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги он провел 27 матчей и забил пять голов.

В настоящее время хавбек выступает на чемпионате мира в составе сборной России. В двух матчах группового этапа он забил один гол и отдал две результативные передачи. В игре со сборной Уругвая (0:3 в пользу южноамериканцев) Головин участия не принимал.

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