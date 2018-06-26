«Ювентусу» надоело гоняться за футболистом сборной России

Туринский «Ювентус» после очередного предложения приостановил переговоры с московским ЦСКА по переходу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

По информации издания, итальянский клуб согласился заплатить за хавбека 19 миллионов евро плюс 10 процентов со следующей продажи футболиста. Однако представители ЦСКА настаивают на 25–30 миллионах евро за 22-летнего полузащитника.

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» приостановил попытки приобрести Головина после повышения цены на футболиста в связи с удачным выступлением на чемпионате мира 2018 года и интересом со стороны лондонского «Челси».

20 июня La Gazzetta dello Sport написала, что россиянином интересуется лондонский «Челси». Кроме англичан, на россиянина претендуют французский «Монако», а также «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона».

Головин — самый дорогой футболист сборной России. Портал transfermakt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.

В первом матче сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил мяч и отдал две результативные передачи. Во встрече с командой Египта (3:1) футболист провел на поле весь матч. Во встрече против Уругвая хавбек не принимал участия.

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