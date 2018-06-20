«Челси» включился в борьбу за футболиста сборной России

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин вошел в сферу интересов английского «Челси». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «Челси» готов заплатить за хавбека больше, чем остальные клубы. Отмечается, что лондонцы могут сразу отдать Головина в аренду ЦСКА, потому что футболисту нужна игровая практика.

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15 июня Marca написала, что россиянином интересуется испанская «Барселона». Футболист рассматривается каталонцами в качестве альтернативы хавбеку «Аякса» Френки де Йонге. Кроме сине-гранатовых, на россиянина претендуют итальянский «Ювентус», французский «Монако» и английский «Манчестер Юнайтед».

16 июня Sport Mediaset сообщил, что «Ювентус» уже начал переговоры с ЦСКА о переходе игрока. Армейцы отклонили первое предложение в 17 миллионов евро, они настаивают на сумме в 25 миллионов евро.

Головин является самым дорогим футболистом сборной России. Портал transfermakt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.

В первом матче России на чемпионате мира против Саудовской Аравии Головин забил мяч и отдал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. 19 июня в матче с командой Египта (3:1) Головин провел на поле весь матч.

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