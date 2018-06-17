Футболисты «Барселоны» восхитились игроком сборной России

Футболисты «Барселоны» обсуждали полузащитника сборной России Александра Головина в групповом чате мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Don Balon.

Некоторые футболисты были поражены игрой Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. В клубе допускают, что Головин может стать идеальной заменой 29-летнего Серхио Бускетса.

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15 июня Marca сообщила, что Головин попал в сферу интересов «Барселоны». Российский футболист рассматривается каталонцами в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Кроме сине-гранатовых на россиянина претендуют итальянский «Ювентус», французский «Монако» и английский «Манчестер Юнайтед».

Головин является самым дорогим игроком в составе сборной России. Портал transfermakt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро. В первом матче россиян на чемпионате мира Головин забил мяч и отдал две результативные передачи. Российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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