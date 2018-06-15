«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболист рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Отмечается, что трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонцев готово купить россиянина.

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В свою очередь Sky Sport Italia информирует, что Головина намерен приобрести итальянский «Ювентус». Туринцы якобы провели переговоры с агентом хавбека и согласовали контракт.

В первом матче чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией Головин забил мяч и отдал две голевые передачи. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:0.

22-летний Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Вместе с армейцами хавбек становился чемпионом России. В составе национальной команды футболист дебютировал в 2015 году в матче против команды Белоруссии.

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