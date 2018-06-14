Гости «Пусть говорят» заставили футболиста сборной России покинуть прямой эфир

vlad_zima / Twitter

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы над командой Саудовской Аравии на чемпионате мире дал комментарий шоу «Пусть говорят». Видео появилось в Twitter журналиста Владислава Зимугалова.

Гости, присутствующие на шоу, начали хвалить футболиста. «Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него "Ювентус" борется, "Милан" приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так», — заявил один из них. Головин не выдержал и покинул эфир программы.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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