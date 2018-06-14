Назван лучший футболист первого матча чемпионата мира

Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча-открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой сборной России со счетом 5:0. Черышев вышел на замену на 24-й минуте вместо получившего травму Алана Дзагоева и отметился двумя забитыми мячами на 43-й и 91-й минутах.

Черышев поделился впечатлениями после победы: «Даже не мечтал о таком. Был очень рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу, получилось забить, а самое главное, что команда выиграла. Мы должны быть довольны, но на этом не останавливаться, поскольку нам ещё предстоит провести два очень тяжёлых матча. Мы должны их выигрывать, чтобы выходить из группы».

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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