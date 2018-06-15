Футболист сборной России объяснил уход из прямого эфира «Пусть говорят»

Футболист Александр Головин заявил, что покинул прямой эфир телепередачи «Пусть говорят», потому что не слышал разговоры в студии. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Полузащитник сборной России объяснил журналистам, что причиной резкого ухода из эфира стали не хвалебные речи гостей ток-шоу. «Не, на самом деле я ушел, потому что я ничего не слышал вообще. Поэтому тут ничего такого», — сказал Головин.

Футболист поспешил объяснить, что комплименты его не смущают. «Просто немного не так поняли. Похвалу, наверно, все любят, но много хвалить не нужно, потому что это может нехорошо сложиться в дальнейшем. Но в этом случае я просто ничего не слышал, из-за этого ушел», — добавил он.

14 июня Головин появился в эфире шоу «Пусть говорят»: его попросили прокомментировать матч открытия между Россией и Саудовской Аравией. Гости начали хвалить футболиста, называя его «новой русской звездой». После этого полузащитник вышел из кадра.

Первая встреча в рамках чемпионата мира завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев мундиаля. На групповом этапе россияне также сыграют со сборными Египта и Уругвая.

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