Колумнист издания Daily Mail Роберт Хардман (Robert Hardman) опубликовал критическую колонку по итогам первого дня мундиаля. В ней он назвал чемпионат мира по футболу безвкусным цирком.

По его мнению, мероприятие уже провалено, так как Россия была недостойна стать страной его проведения. В тексте чемпионат назван «самым подлым глобальным спортивным событием» со времен Олимпийских игр в Берлине 1936 года, проводимых при Третьем рейхе. Матч между Россией и Саудовской Аравией Харман окрестил «однобоким».

Журналист назвал президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино «крайне дискредитированным авторитетом мирового футбола», а также заметил, что «этот турнир всегда был про деньги». При этом он сочувственно отозвался об Англии, где потенциально мог пройти чемпионат.

Харман заверил, что представления о справедливости были извращены еще в тот момент, когда ФИФА доверила России проведение ЧМ. Тогда, по мнению колумниста, главный футбольный организатор предстал перед всеми в качестве глобального рэкетира. Он также напомнил о претензиях мировой общественности к бывшему президенту ФИФА Блаттеру.

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«Однако для хозяев чемпионата мира таких проблем нет. В это же самое время русские, возможно, вторглись на территорию соседей, сбили гражданский авиалайнер, развязали войну в Сирии, были запрещены на Олимпийских играх и организовали на госуровне терроризм на улицах Великобритании. Но ничто из этого никогда не угрожало смещению этого чемпионата мира из-под власти президента Путина», — негодовал Харман.

Журналист едко отметил, что статус мероприятия демонстрирует явка высоких гостей: среди них — лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Команды этих государств не участвуют в турнире.

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