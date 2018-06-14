Разгромная победа российской сборной разошлась на мемы

Российские пользователи сети бурно отреагировали на победу сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 июня 2018, 17:05

Игра полузащитника Александра Головина, который смог закрепить победу ударом со штрафного, навела юзеров на мысли о том, что он может стать востребованным в командах из других стран.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 июня 2018, 17:00

Некоторые предположили, что за событием могут последовать бурные празднования.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 июня 2018, 17:22

Других привлекла мимика российского президента Владимир Путина, который также следил за ходом игры.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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