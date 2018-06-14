Разгромная победа российской сборной разошлась на мемы

Российские пользователи сети бурно отреагировали на победу сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.
Игра полузащитника Александра Головина, который смог закрепить победу ударом со штрафного, навела юзеров на мысли о том, что он может стать востребованным в командах из других стран.
Некоторые предположили, что за событием могут последовать бурные празднования.
Других привлекла мимика российского президента Владимир Путина, который также следил за ходом игры.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.
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