ЦСКА потребовал у «Ювентуса» больше денег за Головина

Московский ЦСКА потребовал от туринского «Ювентуса», заинтересованного в полузащитнике армейцев и сборной России Александре Головине, больше денег. Об этом сообщает Sport Mediaset.

«Ювентус» предлагает за 22-летнего Головина 15 миллионов евро и бонусы, но армейцы настаивают на сумме в 25 миллионов евро. Отмечается, что в ближайшее время руководители клубов проведут встречу, на которой обсудят изменения условий трансфера хавбека. Туринцы намерены платить россиянину 2 миллиона евро в год.

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15 июня стало известно, что Головин попал в сферу интересов испанской «Барселоны». Российский футболист рассматривается каталонцами в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Кроме сине-гранатовых и «Ювентуса» на россиянина претендуют французский «Монако» и английский «Манчестер Юнайтед».

Головин выступает на чемпионате мира в составе сборной России. Он является самым дорогим игроком в составе национальной команды, портал transfermakt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро. В первом матче россиян на мундиале Головин забил мяч и отдал две результативные передачи. Команда Станислава Черчесова разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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