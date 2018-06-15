Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет

Фото полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина появилось на обложках ведущих спортивных газет Италии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Фотографию Головина на первых полосах напечатали Tuttosport, Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport. На обложке Tuttosport написано: «Россия в Москве расплющивает Саудовскую Аравию: Головин — главный герой с голом и двумя передачами».

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Corriere dello Sport сравнила Головина с бывшим игроком туринского «Ювентуса» Роберто Баджо: «"Юве" нравится российский самоцвет, который забивает мяч со штрафного в стиле Баджо». La Gazzetta dello Sport привела цитату Головина о том, что он рад интересу со стороны такого клуба, как «Ювентус».

14 июня сборная России в первом матче чемпионата мира по футболу разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин отдал две голевые передачи — Юрию Газинскому и Артему Дзюбе, а также забил мяч со штрафного.

8 июня Corriere dello Sport сообщила об интересе к Головину со стороны «Ювентуса». В конце мая появилась информация, что хавбек попал в сферу интересов французского «Монако» и английского «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент, согласно данным портала transfermarkt.de, Головин является самым дорогим игроком сборной России, его трансферная стоимость оценивается 18 миллионов евро.

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