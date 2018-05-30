Названы спасители сборной России по футболу

Лидерами сборной России по футболу на грядущем чемпионате мира станут полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук. Такое мнение высказывает ESPN.

«Эти четверо могут стать спасителями сборной на мировом первенстве. Россия лихорадочно готовится к чемпионату мира, но у хозяев турнира есть четверка игроков, которые дарят им надежду», — так журналисты портала охарактеризовали вышеупомянутых футболистов.

22-летний Головин выступает за ЦСКА. В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) он принял участие в 27 матчах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами, и помог команде занять второе место в чемпионате.

Зобнин («Спартак»), Миранчук («Локомотив») и Кузяев («Зенит») также являются ключевыми игроками своих клубов.

Сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Мировое первенство стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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