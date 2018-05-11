Объявлен расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды, которая будет готовиться к домашнему чемпионату мира. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав вошли 35 футболистов. Из этого числа на учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске поедут 28 спортсменов:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Ташаев («Динамо», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

В расширенный список также вошли футболисты, которые не были вызваны на сбор в Новогорске: вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитники Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак») и Антон Швец («Ахмат»), нападающие Антон Заболотный («Зенит») и Дмитрий Полоз («Зенит»).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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