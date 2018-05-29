В Европе появится еще один русский футболист

Клуб французской Лиги 1 «Монако» заинтересован в трансфере полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, сделка может состояться до начала чемпионата мира 2018 года. В трансфере заинтересован лично российский владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. Условия соглашения пока неизвестны. Портал Transfermarkt оценивает Головина в 10 миллионов евро.

Интерес «Монако» к полузащитнику объясняется желанием монегасков перестроить линию полузащиты летом 2018 года. Клуб уже продал Фабиньо в «Ливерпуль», также в ближайшее время оформить трансфер может Тома Лемар.

Претендентами на россиянина также называют английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и итальянский «Наполи».

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах чемпионата России, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Хавбек готовится к чемпионату мира 2018 года вместе со сборной России.

В настоящий момент в европейских чемпионатах выступает ряд российских футболистов. За испанский «Вильярреал» играет нападающий Денис Черышев, в «Фенербахче» (Турция) числится защитник Роман Нойштедтер, в чешской «Спарте» — Вячеслав Караваев, а в «Сьоне» (Швейцария) — Антон Митрюшкин.

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