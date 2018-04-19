Футболистом сборной России заинтересовались в Италии

Итальянский клуб «Наполи» рассматривает возможность трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Об этом журналист Нобель Арустамян сообщил в ролике на YouTube-канале «Секретные материалы».

«По моей информации, к Головину есть довольно серьезный интерес со стороны "Наполи". Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. Более того, на прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с представителями "Наполи" о возможном предложении, которое поступит летом в адрес ЦСКА», — сказал Арустамян.

По словам журналиста, сумма трансфера может превысить 16 миллионов евро. «Понятно, что сумма будет не 8 миллионов, как было год назад от "Арсенала", а в два раза больше — это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра», — отметил он.

16 апреля Sport24 сообщал, что полузащитника захотел приобрести лондонский «Челси». По информации издания, клуб планирует приобрести Головина летом 2018 года, после чего футболиста отдадут в аренду в «Витесс».

Головин перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основном составе команды. На его счету также 15 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами. В составе юниорской сборной спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году.

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