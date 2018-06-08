«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста сборной России

Полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным интересуется туринский «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, скауты итальянского клуба просмотрят 22-летнего россиянина на чемпионате мира-2018. Представители «Ювентуса» пока не связывались с ЦСКА и агентами Головина.

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29 мая стало известно, что Головин вошел в сферу интересов «Монако», клуба французской Лиги 1. Инициатором возможных переговоров стал лично владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. 1 июня появилась информация, что Головин может стать игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Жозе Моуринью просматривал полузащитника на матче сборной России против команды Австрии.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата России. На его счету пять мячей и три голевые передачи. Футболист также сыграл за ЦСКА в десяти матчах Лиги чемпионов. Головин является самым дорогим футболистом в нынешнем составе сборной России. По данным портала transfermakt.de, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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